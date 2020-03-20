Зариф: власти США гордятся тем, что их санкции убивают иранцев

ТЕГЕРАН, 20 марта. /ТАСС/. Максимальное давление, оказываемое Вашингтоном на Тегеран, мешает борьбе с распространением коронавируса в Иране и фактически убивает граждан страны. Такое мнение высказал в пятницу глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"Американская администрация гордится убийством иранских граждан на Ноуруз - наш Новый год, - написал он на своей странице в Twitter. - Белый дом вывел свою кампанию по оказанию максимального давления на новый уровень бесчеловечности".

По мнению Зарифа, "политика США будет покрыта позором, но Иран не будет сломлен". При этом глава иранского МИД прикрепил к посту заголовок агентства Рейтер: "США Ирану: коронавирус не спасет вас от санкций".

За последнюю неделю Вашингтон несколько раз вводил новые санкции, связанные с Ираном. Так, под ограничения попали пять иранских ученых-ядерщиков, а также несколько компаний из Гонконга, ОАЭ, Китая и ЮАР, которые якобы сотрудничали с Тегераном в нефтяной сфере.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что ограничения Вашингтона в отношении Тегерана мешают стране бороться с распространением коронавируса. 16 марта официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что санкции США и отдельных западных стран в отношении Ирана в условиях распространения коронавируса лишь усугубят ситуацию. В свою очередь в МИД РФ высказали мнение, что Соединенные Штаты совершают целенаправленные действия, которые мешают борьбе с вспышкой инфекции в исламской республике.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 19644, зарегистрированы по меньшей мере 1433 летальных исхода.