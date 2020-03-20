В Росавиации заявили, что вопрос вывоза россиян из Марокко требует проработки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вопрос вывоза россиян из Марокко требует более тщательной проработки, в том числе из-за отсутствия авиасообщения, говорится в сообщении Росавиации, распространенном в пятницу по итогам заседания рабочей группы по перевозке граждан РФ из-за рубежа в связи с ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки. В частности, посольству РФ в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее совместно с Росавиацией и "Аэрофлотом" будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов. Одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений", - говорится в сообщении Росавиации.