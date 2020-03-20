{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Росавиации заявили, что вопрос вывоза россиян из Марокко требует проработки

Для начала посольству России в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Вопрос вывоза россиян из Марокко требует более тщательной проработки, в том числе из-за отсутствия авиасообщения, говорится в сообщении Росавиации, распространенном в пятницу по итогам заседания рабочей группы по перевозке граждан РФ из-за рубежа в связи с ограничениями, направленными на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

"В связи с отсутствием прямого воздушного сообщения с Марокко вопрос вывоза российских граждан требует дополнительной проработки. В частности, посольству РФ в Марокко требуется определить точное количество россиян, принявших решение вернуться домой. Далее совместно с Росавиацией и "Аэрофлотом" будет определен аэропорт, из которого будет осуществлен вывоз пассажиров, затем определено необходимое число воздушных судов. Одновременно будет проводиться работа с властями Марокко для получения необходимых разрешений", - говорится в сообщении Росавиации.

Теги
РоссияМарокко
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Попова: только 11 человек заразились коронавирусом в России, остальные случаи - завозные
Главный санитарный врач заявила, что 90% заболевших людей привезли инфекцию из-за рубежа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС