{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что религиозные собрания в Иране могут осложнить ситуацию с коронавирусом

Эксперт подчеркнул, что необходимо физически отделить людей, чтобы предотвратить распространение заболевания

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Различные встречи и собрания, в том числе религиозные, могут осложнить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Различные встречи, собрания и празднования, в том числе религиозные, являются очень важными, - отметил он, говоря о праздновании в ночь на пятницу Навруза (Новый год по иранскому солнечному календарю) в различных странах Ближнего Востока. - Однако на данный момент необходимо изменить способы их проведения в таких странах, как Иран. Необходимо физически отделить людей, чтобы предотвратить распространение заболевания".

Эксперт подчеркнул, что массовые собрания, в ходе которых люди со всей страны сначала собираются вместе, а потом разъезжаются по всем уголкам, "могут не только осложнить ситуацию, но и способствовать распространению заболевания". "Они могут быть очень опасными, - подчеркнул Райан. - В этой ситуации <...> людям необходимо прислушиваться к инструкциям со стороны правительства Ирана и властей других стран Ближнего Востока, чтобы массовые собрания различных масштабов были исключены. А мы будем поддерживать эти усилия правительств".

"Это относится и к любым другим встречам, - добавил он. - Какие бы важные и хорошие причины у нас ни были для того, чтобы собраться, нам необходимо слушать местные и национальные власти. И если национальные власти считают, что эти встречи представляют риск, то мы должны прислушиваться к этому, взяв на себя личную ответственность".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в исламской республике составляет 19644, зарегистрированы по меньшей мере 1433 летальных исхода.

Теги
ИранРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Попова: только 11 человек заразились коронавирусом в России, остальные случаи - завозные
Главный санитарный врач заявила, что 90% заболевших людей привезли инфекцию из-за рубежа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС