В ВОЗ заявили, что религиозные собрания в Иране могут осложнить ситуацию с коронавирусом

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Различные встречи и собрания, в том числе религиозные, могут осложнить ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Различные встречи, собрания и празднования, в том числе религиозные, являются очень важными, - отметил он, говоря о праздновании в ночь на пятницу Навруза (Новый год по иранскому солнечному календарю) в различных странах Ближнего Востока. - Однако на данный момент необходимо изменить способы их проведения в таких странах, как Иран. Необходимо физически отделить людей, чтобы предотвратить распространение заболевания".

Эксперт подчеркнул, что массовые собрания, в ходе которых люди со всей страны сначала собираются вместе, а потом разъезжаются по всем уголкам, "могут не только осложнить ситуацию, но и способствовать распространению заболевания". "Они могут быть очень опасными, - подчеркнул Райан. - В этой ситуации <...> людям необходимо прислушиваться к инструкциям со стороны правительства Ирана и властей других стран Ближнего Востока, чтобы массовые собрания различных масштабов были исключены. А мы будем поддерживать эти усилия правительств".

"Это относится и к любым другим встречам, - добавил он. - Какие бы важные и хорошие причины у нас ни были для того, чтобы собраться, нам необходимо слушать местные и национальные власти. И если национальные власти считают, что эти встречи представляют риск, то мы должны прислушиваться к этому, взяв на себя личную ответственность".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в исламской республике составляет 19644, зарегистрированы по меньшей мере 1433 летальных исхода.