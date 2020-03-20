В ВОЗ сообщили, что в мире ведется разработка около 20 вакцин от коронавируса

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Около 20 вакцин против коронавируса нового вида разрабатываются в мире в настоящее время. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув.

"Научно-исследовательские центры по всему миру ускоряют работы по разработке вакцины от коронавируса, - отметила она. - По крайне мере 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 разрабатываются в настоящее время. Их первые клинические испытания уже начинаются".

"Пройдет определенное время, прежде чем у нас будет вакцина, которая сможет использоваться, но работы ведутся, и мы очень признательны всем партнерам, которые проводят эти клинические испытания", - подчеркнула эксперт.

Со своей стороны директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан отметил, что все необходимые испытания должны быть проведены с соблюдением всех мер предосторожности. "Единственное, что может быть опаснее плохого вируса, так это плохая вакцина, - сказал он. - Мы должны быть очень осторожны при разработке любого продукта, который потенциально мы будем вводить большей части населения планеты. Тот факт, что спустя восемь недель с начала вспышки вакцина уже вводится первым волонтерам, говорит о том, что работы действительно ведутся с беспрецедентной скоростью. Такого не было никогда".

"Однако нам предстоит столкнуться и с другой сложностью, - продолжил Райан. - Если нам удастся разработать эффективную вакцину, мы должны будем обеспечить, чтобы эта вакцина была доступна для всех. Чтобы к этой вакцине был равный и честный доступ. Не только с этической точки зрения, но и потому, что мир может быть защищен, только если все будут защищены". Соответственно, подчеркнул директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, уже сейчас нужно задумываться над тем, как увеличить объемы производства такой вакцины, как финансировать этот процесс, как обеспечить ею всех людей по всему миру и как убедить людей в необходимости вакцинации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения.