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Распространение коронавируса нового типа

Посольство России в Туркмении поможет оставшимся в стране соотечественникам продлить визы

Россиянам для этого нужно обратиться в консульский отдел

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Посольство России в Туркмении призвало находящихся в стране соотечественников, у которых истекает срок действия виз, обратиться в консульский отдел, где им окажут содействие. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба российской дипмиссии.

"В связи с временной приостановкой авиасообщения между Туркменистаном и Россией просим граждан России, у которых истекает срок действия туркменской визы, обращаться в консульский отдел посольства России <...> для решения вопроса о продлении их виз с туркменскими властями", - говорится в сообщении.

Ранее в посольстве сообщили, что в связи с приостановкой с 17 марта регулярного авиасообщения между Туркменией и Россией дипломаты прорабатывают возможность организации рейса Ашхабад - Москва для возвращения в РФ соотечественников, временно находящихся на территории Туркмении. Дипмиссия собирала данные обо всех россиянах, изъявивших желание вернуться в РФ. При этом уточнялось, что на борт будут допускаться только российские граждане, которые временно находятся в Туркмении по визе или имеют постоянную регистрацию в России, а также те, у кого есть вид на жительство в РФ.

В дипмиссии также сообщили, что с 24 марта консульский отдел посольства и консульский пункт в Туркменбаши временно перейдут на дистанционное обслуживание. Личный прием посетителей будет приостановлен, но сотрудники продолжат давать консультации по телефону и электронной почте.

О ситуации в Туркмении

Ранее власти Туркмении заявляли, что в стране не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В январе была создана чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней. В международных аэропортах и на всех погранпунктах были организованы круглосуточные дежурства медицинских бригад. В феврале был ограничен выезд граждан в страны, где были зарегистрированы очаги заболевания. Одновременно был введен контроль и карантин прибывающих из этих стран.

В пятницу стало известно, что власти Туркмении до 20 апреля ограничили пересечение границы для сограждан и для иностранцев, за исключением иностранных дипломатов, экипажей воздушных и морских судов, водителей грузового транспорта, осуществляющих международные перевозки, членов рабочих бригад на железнодорожных путях и иностранных представителей, работающих на хозяйствующих объектах на территории Туркмении. При этом все прибывающие в страну в обязательном порядке должны будут пройти медицинское лабораторное обследование.

Теги
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