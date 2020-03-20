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Распространение коронавируса нового типа

Президент Перу отправил в отставку главу Минздрава на фоне распространения коронавируса

Число заразившихся новым коронавирусом в Перу достигло 263

ТАСС, 20 марта. Президент Перу Мартин Вискарра принял решение сменить министра здравоохранения на фоне роста числа сограждан, заразившихся коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в пятницу на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

"Мы решили произвести изменения в кабинете министров. Министра здравоохранения Элизабет Иностросу, на наш взгляд, нужно поблагодарить за ее работу. Но строгий анализ ситуации заставляет нас принять решение о ее замене на другого врача, являющегося экспертом в вопросах общественного здравоохранения", - сказал Вискарра. Новым главой Минздрава назначен Виктор Самора Месиа.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Перу достигло 263, зафиксировано четыре летальных исхода. В минувшую среду руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса.

Теги
ПеруРаспространение коронавируса нового типа
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