Президент Перу отправил в отставку главу Минздрава на фоне распространения коронавируса

ТАСС, 20 марта. Президент Перу Мартин Вискарра принял решение сменить министра здравоохранения на фоне роста числа сограждан, заразившихся коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в пятницу на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook.

"Мы решили произвести изменения в кабинете министров. Министра здравоохранения Элизабет Иностросу, на наш взгляд, нужно поблагодарить за ее работу. Но строгий анализ ситуации заставляет нас принять решение о ее замене на другого врача, являющегося экспертом в вопросах общественного здравоохранения", - сказал Вискарра. Новым главой Минздрава назначен Виктор Самора Месиа.

По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Перу достигло 263, зафиксировано четыре летальных исхода. В минувшую среду руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса.