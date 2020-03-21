В Якутии продолжит работу предприятие, где выявили семь инфицированных коронавирусом

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Якутская топливно-энергетическая компания (ПАО ЯТЭК), среди работников которого выявили семь инфицированных коронавирусом нового типа, продолжит работу. Об этом сообщил на брифинге в субботу глава Якутии Айсен Николаев.

В Якутии 19 марта был подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим оказался генеральный директор ПАО ЯТЭК. 20 марта стало известно, что подтверждены шесть новых случаев заражения коронавирусом, все инфицированные являются работниками той же компании. С 17 марта, как сообщали на сайте предприятия, сотрудники офиса в Якутске были переведены на удаленный режим работы.

"[Работа предприятия] ЯТЭК не может быть остановлена, это жизнеобеспечивающее, стратегическое, крайне важное для республики предприятие, оно никоим образом не может быть остановлено. ЯТЭК будет работать, сейчас полностью переходит на удаленные методы управления, производственные процессы идут в штатном режиме", - сказал Николаев.

Как сообщил глава Якутии, все семь больных коронавирусом находятся в инфекционном стационаре в Якутске, состояние у всех оценивается как удовлетворительное. "В наших больницах инфекционных [находится] 28 человек, в обсерваторе сейчас находится порядка 60 человек, установлен круг контактировавших с больными - он составляет 207 человек. Большинство из них выявлено, некоторые, которые незначительно контактировали, - на режиме самоизоляции, некоторые помещены в обсерватор. Сегодня эти работы продолжатся", - сказал Николаев.

Глава региона 17 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности на территории Якутии и мерах по противодействию распространению коронавируса нового типа. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы, вузы и ссузы перешли на дистанционное обучение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 253 случая заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.