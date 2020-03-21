Две первые смерти заразившихся коронавирусом зафиксированы в Сингапуре

ТАСС, 21 марта. Министерство здравоохранения Сингапура информировало в субботу о двух первых случаях летального исхода после заражения коронавирусом нового вида в стране. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По его данным, оба пациента - 75-летняя гражданка Сингапура и 64-летний гражданин Индонезии - поступили в больницы с серьезными осложнениями и имели проблемы с сердцем. Погибшая женщина также страдала от гипертонии.

"Мы глубоко опечалены их уходом. Наши мысли с их семьями в это сложно время. Мы окажем всю необходимую помощь семьям", - заявил глава сингапурского Минздрава Гань Ким Юн. По данным министерства, всего в стране на текущий момент зафиксировано 385 случаев инфицирования новым коронавирусом.