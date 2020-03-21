Неделя на удаленке. Как изменился спрос на услуги такси, каршеринг и доставку еды

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Первая рабочая неделя, во время которой для профилактики распространения коронавируса большое число офисных сотрудников работали в режиме удаленного доступа, завершилась у россиян. О том, как изменился спрос на услуги заказа такси, каршеринг и доставку еды, ТАСС узнал у экспертов.

В пятницу департамент транспорта Москвы сообщил, что в период с 2 по 19 марта такси и каршерингом в Москве стали пользоваться на 10-15% реже. Эта тенденция коснулась как поездок по городу, так и в аэропорты, а также в крупные офисные кластеры. При этом в сообщении отмечается, что увеличилось количество поездок на этом виде транспорта в торговые центры. Кроме того, такси стали чаще использовать как курьерские службы.

О неоднородности распределения спроса ТАСС сообщили и в агрегаторах заказа такси. Например, компания "Ситимобил" отмечает, что с 3 марта компания наблюдает рост доли дневных поездок в Москве на 20% (+5 п. п.). "При этом утренние и вечерние пики снизились в количестве заказов. Предполагаем, это связано с тем, что люди не едут на работу, остаются дома, а выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси. В регионах на этой неделе мы также видим рост по поездкам в большинстве городов-миллионников, в ряде из них рост превышает 15%, если оценивать динамику день ко дню", - сообщил ТАСС пресс-секретарь компании "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

В сервисе "Везет" при этом сообщили, что взрывного спроса на такси не наблюдают. "По сравнению с прошлой неделей в некоторых городах увеличилось количество заказов. Но вместе с потенциальным стремлением людей уменьшить контакты в общественном транспорте, на это могла повлиять погода. Например, в Москве резко похолодало, как и на Урале. В Московской области наиболее увеличились заказы в Домодедове и Серпухове - на 10% по сравнению с неделей, начавшейся 9 марта", - сказали там.

В компании поясняют, что в регионах карантин еще не ввели, поэтому города в основном работают в штатном режиме. Даже в крупных региональных центрах, таких как Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар не поменялось количество заказов по сравнению с обычным сезонным уровнем. "Мы видим серьезные риски в снижении количества поездок из-за домашнего карантина, также есть потенциальная угроза в уменьшении количества активных перевозчиков. Будем реагировать на потребности рынка, чтобы все, у кого есть потребность безопасно передвигаться по городу, могли это сделать на самом бесконтактном общественном транспорте", - выразили свои опасения в сервисе "Везет".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что компания видит рост динамики дневных поездок, что связано с перераспределением спроса.

Без контактов в "персональном" авто

Многие российские компании неоднократно рекомендовали своим сотрудникам для профилактики распространения коронавируса нового типа сократить количество поездок на общественном транспорте. Некоторые из организаций в случае необходимости поездки рекомендовали помимо такси использовать каршеринг. В этом сегменте изменение спроса также распределяется неравномерно, сообщили ТАСС сервисы.