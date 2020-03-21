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Распространение коронавируса нового типа

Неделя на удаленке. Как изменился спрос на услуги такси, каршеринг и доставку еды

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что со 2 по 19 марта такси и каршерингом в столице стали пользоваться на 10-15% реже

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Ольга Шнайдер/. Первая рабочая неделя, во время которой для профилактики распространения коронавируса большое число офисных сотрудников работали в режиме удаленного доступа, завершилась у россиян. О том, как изменился спрос на услуги заказа такси, каршеринг и доставку еды, ТАСС узнал у экспертов.

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В пятницу департамент транспорта Москвы сообщил, что в период с 2 по 19 марта такси и каршерингом в Москве стали пользоваться на 10-15% реже. Эта тенденция коснулась как поездок по городу, так и в аэропорты, а также в крупные офисные кластеры. При этом в сообщении отмечается, что увеличилось количество поездок на этом виде транспорта в торговые центры. Кроме того, такси стали чаще использовать как курьерские службы.

О неоднородности распределения спроса ТАСС сообщили и в агрегаторах заказа такси. Например, компания "Ситимобил" отмечает, что с 3 марта компания наблюдает рост доли дневных поездок в Москве на 20% (+5 п. п.). "При этом утренние и вечерние пики снизились в количестве заказов. Предполагаем, это связано с тем, что люди не едут на работу, остаются дома, а выбираются куда-то днем и предпочитают общественному транспорту такси. В регионах на этой неделе мы также видим рост по поездкам в большинстве городов-миллионников, в ряде из них рост превышает 15%, если оценивать динамику день ко дню", - сообщил ТАСС пресс-секретарь компании "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

В сервисе "Везет" при этом сообщили, что взрывного спроса на такси не наблюдают. "По сравнению с прошлой неделей в некоторых городах увеличилось количество заказов. Но вместе с потенциальным стремлением людей уменьшить контакты в общественном транспорте, на это могла повлиять погода. Например, в Москве резко похолодало, как и на Урале. В Московской области наиболее увеличились заказы в Домодедове и Серпухове - на 10% по сравнению с неделей, начавшейся 9 марта", - сказали там.

В компании поясняют, что в регионах карантин еще не ввели, поэтому города в основном работают в штатном режиме. Даже в крупных региональных центрах, таких как Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар не поменялось количество заказов по сравнению с обычным сезонным уровнем. "Мы видим серьезные риски в снижении количества поездок из-за домашнего карантина, также есть потенциальная угроза в уменьшении количества активных перевозчиков. Будем реагировать на потребности рынка, чтобы все, у кого есть потребность безопасно передвигаться по городу, могли это сделать на самом бесконтактном общественном транспорте", - выразили свои опасения в сервисе "Везет".

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сообщили, что компания видит рост динамики дневных поездок, что связано с перераспределением спроса.

Без контактов в "персональном" авто

Многие российские компании неоднократно рекомендовали своим сотрудникам для профилактики распространения коронавируса нового типа сократить количество поездок на общественном транспорте. Некоторые из организаций в случае необходимости поездки рекомендовали помимо такси использовать каршеринг. В этом сегменте изменение спроса также распределяется неравномерно, сообщили ТАСС сервисы.

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В частности, за прошедшую неделю компания "Яндекс.Драйв" не зафиксировала изменения в спросе. Другой сервис - YouDrive - сообщил ТАСС, что количество поездок увеличилось на 20%. "Безусловно это связано с тем, что люди избегают общественного транспорта и выбирают индивидуальное средство передвижения. Мы обеспечиваем автомобили антисептическими средствами и просим клиентов обрабатывать ими руль, рычаг коробки передач и другие поверхности, с которыми водители соприкасаются", - сказали в компании.

Компания "Делимобиль" сообщила, что заметила изменения в том, как жители городов пользуются каршерингом. "Например, в Москве мы видим падение утренних поездок, при этом число дневных и вечерних увеличилось в два и полтора раза. Увеличивается и время самой поездки, а также время ожидания - на 10% по сравнению с прошлой неделей", - сказали там.

Отдельным трендом стали маршруты поездок, которые последнюю неделю соответствуют выходным дням: из спальных районов даже в будний день люди отправляются в сторону торговых центров. Компания видит рост выручки по всем городам, но наибольший приходится на Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. "На 40% выросла выручка в корпоративном сегменте - сейчас он доступен только в России. Компании, заботясь о безопасности сотрудников, побуждают их передвигаться на машинах каршеринга", - пояснили в "Делимобиль".

Как изменились "пищевые привычки"?

Сервисы доставки еды из-за удаленного графика работы офисных сотрудников также фиксируют новые тренды. В Delivery Club пояснили ТАСС, что, по опыту других стран, сначала начинает ускоряться рост спроса на доставку продуктов питания, затем - на доставку из ресторанов. "Ситуация в России развивается по аналогичному сценарию. По итогам прошлых выходных количество заказов продуктов (компания осуществляет доставку продуктов только в Москве и Санкт-Петербурге) выросло на 22% по сравнению с предыдущими. По итогам понедельника - четверга рост, по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели, составил 29%", - сообщили в пресс-службе компании.

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Рынок доставки еды из ресторанов также продолжает расти, но в большей степени Delivery Club связывает это с традиционными факторами, нежели с эпидемиологической ситуацией. "Изменение, которое заметно сейчас - некоторое перераспределение спроса между офисами и спальными районами в Москве. Количество компаний, переводящих сотрудников на удаленный режим в столице растет. Активные пользователи доставки в свою очередь продолжают пользоваться сервисом для организации своего питания", - сказали в компании.

Такой же тренд на перераспределение заказов внутри Москвы отмечают и в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси" (в него входят "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка"). "Россияне переходят на дистанционную работу - об этом свидетельствуют данные по географическому распределению заказов в сервисе "Яндекс.Еда". В последние дни спрос, в том числе в обеденные часы, начал перераспределяться из центра в спальные районы, наиболее ярко эта тенденция видна в Москве. Среди столичных районов в лидерах по приросту заказов - Академический, Коньково, Раменки, Аэропорт, Хорошево-Мневники, Алексеевский, Кузьминки и Марьино. А крупные центры деловой активности - например, Сити, "Белорусская", "Павелецкая", Новый Арбат - наоборот, показывают снижение", - сказали в пресс-службе компании.

Какие меры предпринимают IT-сервисы?

Большинство IT-сервисов за несколько недель внедрили меры, которые способствуют нераспространению коронавируса в России. Агрегаторы такси, которые не имеют собственных парков машин, распространяют среди своих партнеров - таксопарков - специальные памятки с перечнем профилактических мер, в том числе о том, что машины должны проходить ежедневную дезинфекцию. Аналогичные памятки появились и для пассажиров. Для водителей же предложен целый спектр мер поддержки: создаются специальные места выдачи масок и дезинфицирующих средств, нанимаются врачи для оперативной проверки здоровья, а компания "Яндекс.Такси" даже создала фонд помощи водителям, которые оказались на карантине или у которых диагностирован коронавирус.

Сервисы каршеринга также подключись к работе по дезинфекции машин, помимо ежедневной специализированной обработки в машинах "на прокат" компании стараются оставить дезинфицирующие средства и салфетки, которыми можно протереть руль и коробку передач. Что касается сервисов доставки еды - в этом сегменте изменения коснулись способа доставки заказов. Компании ввели функцию "бесконтактной доставки" - когда курьер оставляет заказ на пороге и не взаимодействует с клиентом, а также максимально переводят оплаты в безналичный расчет.

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