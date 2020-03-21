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75-летие Победы

Школьники Сибири, Урала и Поволжья написали около 20 тыс. писем военнослужащим ЦВО

В России проходит акция "Напиши письмо солдату", посвященная 75-летию Победы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Школьники из Сибири, Урала и Поволжья написали во время посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне акции "Напиши письмо солдату" порядка 20 тыс. посланий военнослужащим Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой военного округа.

"Около 20 тыс. писем написали школьники из Сибири, Урала и Поволжья военнослужащим ЦВО в рамках акции "Напиши письмо солдату", посвященной 75-летию Победы", - говорится в сообщении.

Участниками стартовавшей в феврале акции стали члены Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", военно-патриотических клубов, школ и университетов. Ребятам предлагалось оформить письма в виде солдатских треугольников на тетрадных листах, самостоятельно выбрав одну или несколько тем, особенно интересующих их. В середине апреля комиссия военного округа выберет лучшие работы, наградив их авторов. А с 19 апреля по 10 мая состоится торжественное вручение писем военнослужащим.

"Проект нацелен на то, чтобы еще раз вспомнить о страницах истории народа, сохранить память о солдатах минувших войн, об их славных подвигах и грандиозных победах, о силе и воле нашего великого народа, а также поддержать тех молодых ребят, которые сегодня несут свою нелегкую, но очень важную для страны службу по защите Отечества", - подчеркивают в пресс-службе.

Впервые конкурс прошел в 2017 году, тогда пришло около 3 тыс. писем из всех уголков страны. Наиболее активными оказались ребята из Оренбургской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской, Самарской, Липецкой, Архангельской, Астраханской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Теги
Россия75-летие Победы
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