Граждан Киргизии вывезут из России чартерными рейсами

БИШКЕК, 21 марта. /ТАСС/. Граждане Киргизии, не сумевшие вернуться на родину из РФ из-за закрытия российско-казахстанской границы, будут доставлены в страну чартерными рейсами. Об этом в субботу сообщил штаб по предупреждению распространения инфекции.

"Агентством гражданской авиации проведена работа по возвращению граждан Киргизской республики, которые не могли вылететь из России, Дубаи, Дели. Республиканским штабом было принято решение об организации графика чартерных рейсов в Бишкек и Ош, перелеты будут осуществляться авикомпаниями "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "Fly Dubai" и другие", - говорится в сообщении.

Как уточняет республиканский штаб, вылеты будут осуществляться из Москвы. В субботу до конца дня будет выполнено порядка 12 рейсов, на 22 марта запланировано 8 рейсов и на 23 марта - 5 или 6 рейсов, которыми "на родину вернутся "порядка 3 тыс. граждан Киргизской республики".

Ранее МИД Киргизии сообщал, что после закрытия российско-казахстанской границы со стороны РФ остались около 120-130 киргизских граждан, которые не могут вернуться домой. На данный момент граждане Киргизии могут выехать в республику из РФ только на авиатранспорте.