Врачи не выявили коронавирус у вернувшегося из Германии депутата Госсовета Чувашии

ТАСС, 21 марта. Главный врач Федерального медицинского центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, заместитель председателя комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашии Николай Николаев, которого в социальных сетях и Telegram-каналах обвинили в несоблюдении карантина после заграничной поездки, сдал тест на коронавирус. Результаты оказались отрицательными, сообщил Николаев ТАСС.

В пятницу в СМИ появилась информация, что Николаев после командировки в Германию не самоизолировался, а посетил мероприятие, приуроченное к Году памяти и славы, на котором чествовали ветеранов Великой Отечественной войны.

"По прибытию домой незамедлительно обратился к врачам и сдал тесты. По их результатам никаких симптомов заболевания нет, профилактические меры соблюдаю", - сказал собеседник агентства.

Николаев также отметил, что находился в командировке с 11 по 13 марта. Поездка была запланирована заранее и согласована с Минздравом России. "Это была рабочая поездка, никаких туристических мест не посещал", - пояснил он.

Он добавил, что 11 марта, когда он вылетал в Германию, никаких ограничительных мер еще не было. "Зная о сложной ситуации с коронавирусом в мире, я принимал необходимые меры предосторожности, в дороге находился в маске, обрабатывал руки антисептиком. По прилету в аэропорту также никаких ограничений не было", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что 12 марта целый день работал в операционной больницы города Бранденбург. "Я общался только с небольшим количеством коллег в стерильных условиях. На следующий день вылетел в Россию", - пояснил он, добавив, что в аэропорту Шереметьево прошел досмотр сотрудников Роспотребнадзора, теплометрию и заполнил специальную анкету.





