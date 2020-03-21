Аксенов предложил возбуждать дела против скрывающих поездки в страны с коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил ввести уголовное преследование для людей, сознательно скрывших от пограничников и медиков поездки в страны, где распространился коронавирус. Об этом он сказал на ежедневном совещании по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Власти Крыма отмечают, что не могут получить информацию о поездках жителей республики, пересекающих российско-украинскую границу по российским паспортам, а затем выезжающих в третьи страны по украинским загранпаспортам, которые у некоторых сохранились до сих пор.

"Должно быть уголовное преследование, если сознательно, зная, что приехал из другой страны, ввел в заблуждение пограничников и медицинские службы, чем поставил под угрозу жизнь и здоровье других граждан", - сказал Аксенов.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк призвал жителей региона воздержаться от поездок за границу. "По данным турагентств, за пределами РФ находится 33 крымчанина. Из них 11 человек в Таиланде, на Шри-Ланке - один, в ОАЭ - шесть, в Турции - 11, Доминикане - два, в Абхазии - два", - сказал он.

Сейчас жителями республики через крымских туроператоров запланировано 132 тура в Турцию, Таиланд, Тунис, на Шри-Ланку и Кипр, а также по Северной Европе. Министерство курортов и туризма Крыма ведет мониторинг информации, поступающей в Ростуризм от самостоятельных туристов. Также власти республики разработают сайт для оказания помощи крымчанам, которые находятся в туристических поездках за рубежом, сообщил Гоцанюк.