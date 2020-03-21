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Распространение коронавируса нового типа

Белоусов заявил об отсутствии намерений обязать россиян оставаться дома из-за коронавируса

Первый вице-премьер ответил на вопрос, будет ли "приказ" населению России оставаться дома, как это уже организовано в Италии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пока намерений обязать граждан РФ оставаться дома из-за коронавируса нет, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов в интервью программе "Вести в субботу".

"Пока такого приказа нет, насколько я знаю, и намерений таких нет", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли "приказ" населению РФ оставаться дома, как в Италии.

С 10 марта в Италии на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. Правительство не исключает, что срок карантина, пока введенного до 3 апреля, будет продлен.

Белоусов входит в состав координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичРаспространение коронавируса нового типа
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