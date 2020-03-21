На Маврикии зафиксирована первая смерть заразившегося коронавирусом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Маврикия сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. Об этом в субботу информировало агентство Reuters со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава республики.

По данным агентства, на территории государства к настоящему моменту наличие коронавируса подтверждено у 13 пациентов, они изолированы и находятся в стабильном состоянии.

19 марта Reuters сообщило о первых трех случаях заражения коронавирусом на Маврикии.