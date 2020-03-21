Власти Подмосковья обсудят с владельцем горящего в Дмитрове завода помощь сотрудникам

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов обсудит с владельцем и генеральным директором горящего завода в Дмитрове возможность оказания помощи сотрудникам, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Московской области.

"Утром я отправил своего заместителя по региональной безопасности Романа Каратаева на место пожара, чтобы вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям и пожарными отработать тушение. Туда выехал мой заместитель по инвестициям Вадим Хромов для того, чтобы переговорить с владельцем и генеральным директором завода на счет того, как мы можем помочь людям. На заводе работает порядка 200-230 человек. Ситуацию мы держим на контроле и уверен, что пожарные справятся с тушением", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В настоящий момент к тушению привлекли более 50 единиц техники и свыше 150 человек. Задействованы два вертолета К-32 и один Ми-8 МЧС России, на место прибыл пожарный поезд. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Огонь на Дмитровском опытном заводе алюминиевой и комбинированной ленты охватил 32 тыс. кв. м, обрушилась кровля. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Организован штаб, созданы четыре участка пожаротушения. Для забора проб воздуха на определение предельно допустимой концентрации вредных веществ выехал поисково-спасательный отряд Мособлпожспас.

Тушение осложняется тем, что строение состоит из металлоконструкций и завести личный состав внутрь весьма рискованно, заявил первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян.