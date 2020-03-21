В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 883

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883, увеличившись на 178 человек за сутки. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.

По его данным, состояние 15 заболевших оценивается как тяжелое, 36 человек выздоровели.

Министерство здравоохранения Израиля 21 марта сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. 88-летний мужчина умер в медицинском центре города Шаарей-Цедек, куда был доставлен за неделю до этого в тяжелом состоянии. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.