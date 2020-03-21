{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 883

Состояние 15 заболевших оценивается как тяжелое, 36 человек выздоровели

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 883, увеличившись на 178 человек за сутки. Об этом сообщило в субботу министерство здравоохранения страны.

По его данным, состояние 15 заболевших оценивается как тяжелое, 36 человек выздоровели.

Министерство здравоохранения Израиля 21 марта сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. 88-летний мужчина умер в медицинском центре города Шаарей-Цедек, куда был доставлен за неделю до этого в тяжелом состоянии. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.

Теги
ИзраильРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Нидерландах достигло 3,6 тыс.
За последние сутки заражение коронавирусом было выявлено у 637 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС