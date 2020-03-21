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Распространение коронавируса нового типа

Госучреждения в Сирии прекращают работу из-за угрозы коронавируса

Исключение будет сделано для жизненно важных объектов и компаний, выпускающих продовольственную продукцию и лекарства

ТАСС, 21 марта. Правительство Сирии приняло решение о прекращении с 23 марта работы большинства госучреждений до особого распоряжения властей в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом, как сообщило в субботу агентство SANA, сообщил по итогам заседания кабинета премьер-министр республики Имад Хамис.

"Будет остановлена работа всех предприятий государственного и частного сектора, кроме жизненно важных объектов и компаний, выпускающих продовольственную продукцию и лекарства", - отметил он. Кроме того, по словам Хамиса, дано указание о закрытии всех торговых рынков и коммерческих структур, фирм по обслуживанию населения, социальных и культурных ассоциаций.

"Исключение сделано в отношении медицинских центров, аптек и продуктовых магазинов", - указал премьер. При этом он отметил, что администрациям тех предприятий и ведомств, которые будут продолжать работу в условиях карантина, рекомендовано максимально сократить число присутствующих на рабочих местах.

14 марта президент Сирии Башар Асад подписал указ о переносе выборов в Народный Совет (однопалатный парламент) с 13 апреля на 20 мая из-за угрозы коронавируса. Власти отменили занятия в школах, техникумах и университетах. 17 марта было объявлено о закрытии интернет-кафе, театров, кинозалов, спортивных клубов и введении запрета на употребление кальянов на уличном пространстве и внутри помещений.

Минздрав республики 20 марта подтвердил, что в Сирии до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения опасной инфекцией.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано свыше 250 случаев заражения.

Теги
СирияАсад, Башар ХафезРаспространение коронавируса нового типа
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