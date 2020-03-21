ЛНР с 23 марта запретит въезд с Украины на свою территорию

ЛУГАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, которым из-за угрозы распространения коронавируса запретил с 00:00 23 марта въезд на территорию республики с территории Украины.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сложившейся на территории Украины и угрозой распространения в ЛНР новой коронавирусной инфекции, а также с целью обеспечения безопасности граждан ЛНР, руководствуясь статьями 34, 56, 59, 60 конституции ЛНР, постановляю: запретить с 00:00 23 марта въезд на территорию ЛНР граждан с территории Украины", - говорится в документе, который в субботу опубликовало агентство Луганскинформцентр.

Обеспечить выполнение указанного пункта поручено Министерству государственной безопасности ЛНР, в которую входит Служба пограничной охраны. Ранее в пресс-службе МГБ сообщали, что украинская сторона с 16 марта, ориентировочно, на две недели закрыла пункт пропуска через линию соприкосновения у Станицы Луганской из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в ведомстве информировали о временном прекращении пропуска через пункты на границе с Россией пассажирских автобусов с регистрацией в ЛНР. Грузовое сообщение между ЛНР и РФ идет в штатном режиме.

С 12 марта по 3 апреля для борьбы с распространением коронавируса на Украине введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также междугородное сообщение внутри страны. До конца карантина приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре (бывший Днепропетровск), а также введено ограничение на количество пассажиров в городском транспорте.

В субботу мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 23 марта общественным транспортом в столице смогут пользоваться только работники критически важных предприятий и служб и только при наличии специальной карты. Кроме того, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшее время будут усилены карантинные меры по всей стране.