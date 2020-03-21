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Захарова сообщила о принятии решения по вывозу российских граждан из Марокко

Детальная схема вывоза прорабатывается

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Росавиация, Ростуризм и МИД России приняли решение по вывозу российских граждан из Марокко, детальная схема вывоза прорабатывается. Об этом сообщила в субботу ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Ведомствами [Росавиация , Ростуризм и МИД] принято решение по вывозу российских граждан из Марокко, - сказала дипломат. - Сейчас прорабатывается детальная схема вывоза, учитывая, что люди находятся в разных районах страны".

15 марта власти Марокко приняли решение приостановить из-за коронавируса все международные пассажирские рейсы в страну и из страны. По данным российского посольства, на 17 марта Марокко не могли покинуть около 400 туристов из РФ и стран СНГ.

Теги
РоссияМароккоЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типа
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