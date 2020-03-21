В Венгрии число заразившихся коронавирусом превысило 100

ВЕНА, 21 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии достигло 103, семеро выздоровели, четверо умерли. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб при правительстве Венгрии на своем сайте.

Правительство Венгрии для борьбы с коронавирусом ввело чрезвычайное положение, закрыло границы, запретило крупные массовые мероприятия и ограничило время работы ресторанов. Кроме того, власти, для снижения негативного влияния на экономику, объявили мораторий на выплату кредитов до конца года и освободили предприятия сферы обслуживания от оплаты налога на заработную плату.

В Австрии число подтвержденных случаев, по данным Минздрава на 15:00 (17:00 мск), увеличилось с 2664 до 2814, девять человек выздоровели, восемь умерли.

В Австрии до 13 апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.