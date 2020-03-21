{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Венгрии число заразившихся коронавирусом превысило 100

В Австрии более 2800 заболевших

ВЕНА, 21 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Венгрии достигло 103, семеро выздоровели, четверо умерли. Об этом сообщил в субботу оперативный штаб при правительстве Венгрии на своем сайте.

Правительство Венгрии для борьбы с коронавирусом ввело чрезвычайное положение, закрыло границы, запретило крупные массовые мероприятия и ограничило время работы ресторанов. Кроме того, власти, для снижения негативного влияния на экономику, объявили мораторий на выплату кредитов до конца года и освободили предприятия сферы обслуживания от оплаты налога на заработную плату.

В Австрии число подтвержденных случаев, по данным Минздрава на 15:00 (17:00 мск), увеличилось с 2664 до 2814, девять человек выздоровели, восемь умерли.

В Австрии до 13 апреля введены ограничения для общественной жизни: запрещены массовые мероприятия, спортивные события, закрыты учебные заведения, объекты культуры, магазины, рестораны, бары и кафе, за исключением продуктовых супермаркетов, аптек, банков, почты, заправок и автомастерских. Австрийцам предписано находиться в самоизоляции дома и выходить на улицу только в случае острой необходимости: на неотложную работу, за продуктами или в аптеку, для помощи нуждающимся людям, на одиночную короткую прогулку.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

Теги
АвстрияВенгрияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Москве закрываются фитнес-центры, бассейны и аквапарки
Работу заведений приостановят до особого распоряжения Роспотребнадзора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС