Аксенов: заразившийся коронавирусом крымчанин вернулся из Франции через Украину

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму, житель республики вернулся из Франции через автомобильный пункт пропуска на российско-украинской границе. Об этом сообщил в субботу глава региона Сергей Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .

Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил в субботу, что число случаев заражения выросло в России за последние сутки с 253 до 306. Один из них выявлен в Крыму.

"В Республике Крым подтвержден первый случай коронавирусной инфекции у жителя полуострова, прибывшего из Франции. Он пересекал государственную границу РФ в автомобильном пункте пропуска [на российско-украинской границе]", - говорится в сообщении.

Установлено, что заболевший при пересечении границы не сообщил о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу. Мужчину с симптомами ОРВИ поместили в отдельный бокс в медучреждении по месту жительства с соблюдением всех мер инфекционной безопасности. Пациент получает необходимое лечение, его состояние - средней степени тяжести. Определен также круг лиц, с которыми контактировал заболевший на территории полуострова. Они находятся на изоляции под медицинским наблюдением, проходят лабораторное обследование.

Аксенов подчеркнул, что все жители Крыма, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, должны находиться на самоизоляции под медицинским наблюдением, максимально ограничить контакты. При проявлении признаков заболевания необходимо вызвать врача на дом. "Пожалуйста, прислушивайтесь к рекомендациям врачей, будьте бдительны", - отметил он.