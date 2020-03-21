Пострадавшая в ДТП вдова Юрия Любимова рассказала о своем состоянии после операции

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Вдова режиссера Юрия Любимова, журналист, президент Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю. П. Любимова Каталин Любимова, пострадавшая 16 марта во время наезда на нее автомобиля в центре Москвы, перенесла одну операцию, и теперь ей предстоит вторая.

"В понедельник вечером, 16 марта, меня сбила машина на большой скорости на зебре и, не останавливаясь, поехала дальше. Я была госпитализирована в реанимацию НИИ Склифосовского с серьезными переломами правой ноги и правой руки. Позавчера (19 марта) по настоянию врачей я была прооперирована по поводу ноги. Теперь врачи предполагают, что мне предстоит операция и на руке, которая сейчас в гипсе", - сообщила ТАСС сама Любимова.

Она отметила, что в настоящее время находится в травматологическом отделении НИИ Склифосовского. "Чувствую себя полной калекой. Самое ужасное - это физическая боль, которую я очень плохо переношу", - сказала Любимова.

При этом она призналась, что ей очень приятно, что в такой тяжелый момент ее поддерживают поклонники, которые высылают цветы и желают здоровья. Любимова похвалила врачей СКЛИФа, которые, по ее словам, "прекрасно выполняют свою работу". "Моя особая благодарность Леониду Михайловичу Печатникову (был заместителем мэра Москвы по вопросам социального развития до 19 сентября 2018 года - прим. ТАСС) и директору Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю. П. Любимова Елене Смирновой, они первыми откликнулись на мою беду и помогают мне выдержать это серьезное испытание", - сказала Любимова.

Каталин Любимова родилась в 1946 году в Будапеште. Окончила филологический факультет МГУ и Будапештский университет. Работала в Обществе венгеро-советской дружбы, которое организовало гастроли Юрия Любимова в Будапеште. В 1976 году стала женой режиссера. После смерти супруга в 2014 году создала Фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова и стала его президентом.