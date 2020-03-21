Самолеты "Аэрофлота" начали вывозить россиян из Молдавии

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Российских граждан, заблокированных в Молдавии из-за пандемии коронавируса, начали вывозить в субботу самолетами "Аэрофлота". Координируют эту работу в международном аэропорту Кишинева сотрудники российского посольства.

"Было много обращений российских граждан, которые оказались фактически заблокированными в Молдавии из-за объявленного здесь Чрезвычайного положения с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Посольство РФ в тесной координации с властями Молдавии, предпринимают максимум усилий, чтобы все наши соотечественники вернулись домой", - сообщил корр. ТАСС в аэропорту Кишинева пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков. По его словам, посольство в круглосуточном режиме осуществляет сбор заявлений граждан РФ, чтобы максимально оперативно и быстро организовать возвращение соотечественников домой.

В настоящее время в аэропорту заканчивается регистрация пассажиров на два авиарейса "Аэрофлота", вечером вылетят в Москву. Они доставят домой пассажиров, купивших ранее билеты на самолеты этой компании и "S7". Также пассажиры, у которых не было билетов могут приобрести их в кассах аэропорта Кишинева.

По данным, которые представило ранее консульство Молдавии, в связи с закрытием границ не могут вернуться домой около 300 россиян. Во вторник в республике было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. В стране не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться дома.

На сегодняшний день в Молдавии подтверждено 66 случаев заражения новым коронавирусом. Однако власти страны готовятся к экстремальному сценарию, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. В связи с этим оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и в других городах.