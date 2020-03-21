{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Самолеты "Аэрофлота" начали вывозить россиян из Молдавии

В связи с закрытием границ не могут вернуться домой около 300 человек

КИШИНЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Российских граждан, заблокированных в Молдавии из-за пандемии коронавируса, начали вывозить в субботу самолетами "Аэрофлота". Координируют эту работу в международном аэропорту Кишинева сотрудники российского посольства.

"Было много обращений российских граждан, которые оказались фактически заблокированными в Молдавии из-за объявленного здесь Чрезвычайного положения с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Посольство РФ в тесной координации с властями Молдавии, предпринимают максимум усилий, чтобы все наши соотечественники вернулись домой", - сообщил корр. ТАСС в аэропорту Кишинева пресс-секретарь посольства РФ в Молдавии Анатолий Лошаков. По его словам, посольство в круглосуточном режиме осуществляет сбор заявлений граждан РФ, чтобы максимально оперативно и быстро организовать возвращение соотечественников домой.

В настоящее время в аэропорту заканчивается регистрация пассажиров на два авиарейса "Аэрофлота", вечером вылетят в Москву. Они доставят домой пассажиров, купивших ранее билеты на самолеты этой компании и "S7". Также пассажиры, у которых не было билетов могут приобрести их в кассах аэропорта Кишинева.

По данным, которые представило ранее консульство Молдавии, в связи с закрытием границ не могут вернуться домой около 300 россиян. Во вторник в республике было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. В стране не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться дома.

На сегодняшний день в Молдавии подтверждено 66 случаев заражения новым коронавирусом. Однако власти страны готовятся к экстремальному сценарию, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. В связи с этим оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и в других городах.

Теги
РоссияМолдавияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Казахстане число зараженных коронавирусом увеличилось до 54
Ранее глава республики подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС