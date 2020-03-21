В Казахстане число зараженных коронавирусом увеличилось до 54

НУР-СУЛТАН, 21 марта. /ТАСС/. Казахстанские врачи выявили еще один случай заражения новым коронавирусом в городе Нур-Султане, таким образом число заболевших увеличилось до 54 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики в субботу.

"Зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждено 54 случая, из них в Нур-Султане - 29 случаев, Алма-Ате - 22 случая, Караганде - два случая, Алма-Атинской области - один случай", - говорится в сообщении.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно было принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.