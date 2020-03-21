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Распространение коронавируса нового типа

Число умерших от коронавируса в Великобритании выросло до 233

Общее число зараженных составляет 3983

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Число умерших в Великобритании от коронавирусной инфекции достигло 233. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Национальной системы здравоохранения Англии.

Днем ранее официальное число летальных исходов от вызванного новым коронавирусом заболевания составляло 177. Статистика по общему числу инфицированных в субботу пока не обновлялась и составляет 3983.

В настоящий момент власти Великобритании берут анализы на заболевание только у людей, входящих в группы риска, а также у пациентов, доставленных в больницы в тяжелом состоянии. Тем, у кого наблюдаются лишь легкие симптомы, рекомендовано не обращаться к врачам вовсе, а самоизолироваться на семь дней. В связи с этим власти страны признают, что реальное количество заразившихся может быть существенно больше, чем число подтвержденных случаев. По оценкам главного санитарного врача Англии Криса Уитти и научного советника британского правительства Патрика Валланса, на каждого пациента, умершего в стране после заражения коронавирусом нового типа, может приходиться по тысяче инфицированных.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.

Теги
ВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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