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На курортах Северного Кавказа пока не фиксируют спад посещаемости из-за коронавируса

При этом принимаются все необходимые меры безопасности и профилактики

ТАСС, 21 марта. Турпоток на горнолыжных курортах Северного Кавказа сохраняется на прежнем уровне, сообщила в субботу пресс-служба АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).

"Пока мы не наблюдаем спада посещаемости наших курортов, тем не менее, готовы к такому развитию событий. Вместе с нашими резидентами ОЭЗ [особых экономических зон] ждем от государства эффективных мер поддержки малого бизнеса, готовы участвовать в их разработке и адаптации", - цитирует пресс-служба гендиректора КСК Хасана Тимижева.

В компании отмечают, что все курорты в настоящее время работают в штатном режиме, принимая необходимые меры профилактики в связи с распространением коронавируса: проводится регулярная дезинфекция помещений и поверхностей, медосмотр сотрудников, круглосуточный мониторинг соблюдения предписаний. Отменены все массовые мероприятия.

В начале февраля 2020 года в Ростуризме сообщили, что турпоток на курортах Северного Кавказа в январе вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Курорты посетили более 140 тыс. туристов.

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