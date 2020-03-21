Число случаев заражения коронавирусом на Украине увеличилось до 47

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа выявлены на Украине. Общее число заразившихся выросло до 47, сообщило в субботу Министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 21:00 21 марта подтверждено 47 случаев COVID-19", - сообщили в министерстве. Отмечается, что все новые случаи выявлены в Киеве.

На данный момент на Украине умерли трое заболевших, один пациент выздоровел.

С 12 марта по 3 апреля в стране введен общенациональный карантин. Власти с 17 марта полностью закрыли пассажирское авиационное, железнодорожное и автобусное сообщение с другими странами, а также внутреннее междугородное сообщение. Приостановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре, а также введено ограничение по численности пассажиров (до 10-20 человек) в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах, трамваях. По всей стране запрещены массовые мероприятия с участием более 10 человек, закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. Продолжают работать только аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС.

В ряде регионов, а также в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации. В субботу мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что с 23 марта общественным транспортом в городе смогут пользоваться только сотрудники организаций, чья работа представляет критическую важность, и только при наличии специальных карт.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов.