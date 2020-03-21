СМИ: число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 22 тыс.

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в Германии достигло 22,1 тыс. Такую оценку привел в субботу вечером портал Focus Online со ссылкой на данные, поступившие из федеральных земель ФРГ.

Прирост по сравнению с предыдущим днем составил около 2,4 тыс. новых случаев. Эпицентрами распространения коронавируса в ФРГ остаются Северный Рейн - Вестфалия, Баден - Вюртемберг и Бавария.

Focus Online отмечает, что темпы распространения заболевания замедлились. В предыдущие дни прирост новых случаев составлял около 30%, сейчас же - 12,1%.

От последствий заболевания в Германии умерли более 50 человек.

Официальные данные института Роберта Коха существенно ниже, поскольку в этой инстанции статистика регистрируется в последнюю очередь. По данным института на утро субботы, инфицированных в Германии 16,6 тыс.

В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель намерены обсудить вопрос введения комендантского часа в стране в связи со стремительным распространением вируса.