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Распространение коронавируса нового типа

Более 266 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

В ВОЗ заявили, что более 11 тыс. умерли

ЖЕНЕВА, 21 марта. /ТАСС/. В общей сложности 266073 заразившихся коронавирусом и 11184 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 20 марта. Об этом сообщила в субботу в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось на 32 тыс. человек и достигло 266073. Число случаев с летальным исходом выросло на 1344, до 11184. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - соответственно 128541 и 6000 случаев. За сутки в этом регионе число заболевших выросло на 23950, а умерших - на 1101.

На втором месте Западно-Тихоокеанский регион ВОЗ, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 20 марта зафиксировано 94037 заболевших и 3426 случаев с летальным исходом.

За сутки о присутствии коронавируса сообщили шесть новых стран и территорий, указывает ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана ВОЗ пандемией.

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Распространение коронавируса нового типа
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