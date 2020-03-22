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Распространение коронавируса нового типа

Сотни пассажиров лайнера Costa Luminosa остаются на борту в порту Савоны

На судне находятся 10 россиян

РИМ, 22 марта. /ТАСС/. Несколько сотен пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Costa Luminosa, среди которых есть и россияне, остаются на борту в порту итальянского города Савона. Как сообщило агентство ANSA, в субботу началась высадка первой партии туристов - итальянцев, проживающих в окрестных регионах (в Лигурии и северных областях страны).

По данным агентства, 84 человека находятся в изоляции на судне после выявления нескольких случаев заражения коронавирусом. Все инфицированные были высажены во время предыдущей остановки лайнера - в порту Марселя, уточняет агентство. В воскресенье высадка должна продолжиться при содействии Департамента гражданской защиты и итальянского Красного Креста. На борту находятся туристы из стран, которые полностью прекратили авиасообщение с Италией.

Ранее ТАСС в компании-судовладельце Costa Crociere сообщили, что на борту Costa Luminosa находятся 10 россиян. Сообщение между Римом и Москвой продолжает осуществляться рейсами "Аэрофлота". В настоящее время итальянские власти принимают решение о порядке организации вывоза иностранцев. Генконсульство РФ в Генуе следит за развитием ситуации и поддерживает постоянную связь с местными властями.

В субботу при поддержке диппредставительства были успешно доставлены из Генуи в Рим на рейс в Москву 37 россиян и четыре белоруса с другого круизного лайнера - Costa Pacifica.

Власти итальянской области Венето уже отказали в заходе в порт Венеции лайнеру Costa Victoria, он должен был прибыть туда 28 марта.

Теги
ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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