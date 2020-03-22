Четвертый заразившийся коронавирусом в Хабаровском крае переносит болезнь в легкой форме

Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в РФ возросло с 253 до 306 за последние сутки, среди заразившихся - житель Хабаровского края.

"В 10-ю горбольницу госпитализирован хабаровчанин, который вернулся из заграничной поездки. По данным крайздрава, заболевание у пациента протекает в легкой форме", - сообщил собеседник.

Ранее в регионе было подтверждено три случая заболевания у граждан, посещавших Италию.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились около 270 тыс. человек, зафиксировано более 11 тыс. смертельных исходов. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.