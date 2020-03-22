Власти Сингапура вводят запрет на въезд в страну иностранцев

СИНГАПУР, 22 марта. /ТАСС/. Власти Сингапура вводят запрет на въезд и транзит иностранных граждан в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон.

"Всем иностранцам, кроме тех, кто имеет постоянное разрешение на работу, будет запрещен въезд с 23 марта", - сказал он.

Это решение, по его словам, "вызвано высоким риском распространения коронавируса из-за рубежа". Министр напомнил, что "до недавнего момента иностранцы могли въехать в республику, но должны были находиться на двухнедельном карантине".

К настоящему времени в стране подтверждено 432 случая заражения коронавирусом, при этом 140 пациентов полностью выздоровели, двое умерли. Власти Сингапура 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы. При этом правительство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок за рубеж.