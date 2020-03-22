"Аэрофлот" и Uzbekistan Airways эвакуировали из Ташкента еще 576 россиян

ТАШКЕНТ, 22 марта. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways в ночь на воскресенье эвакуировали из Ташкента в Москву и Новосибирск еще 576 россиян после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба посольства РФ в Ташкенте.

"21 марта из Узбекистана рейсами "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways в Москву и Новосибирск было доставлено соответственно 541 и 35 человек", - говорится в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" осуществил четыре чартерных рейса из Ташкента в Москву, которыми в общей сложности эвакуировано 1136 россиян.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового типа. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили празднование Навруза и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. На воскресенье число зараженных составило 42 человека.