{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

"Аэрофлот" и Uzbekistan Airways эвакуировали из Ташкента еще 576 россиян

Их доставили в Москву и Новосибирск

ТАШКЕНТ, 22 марта. /ТАСС/. Авиакомпании "Аэрофлот" и Uzbekistan Airways в ночь на воскресенье эвакуировали из Ташкента в Москву и Новосибирск еще 576 россиян после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба посольства РФ в Ташкенте.

"21 марта из Узбекистана рейсами "Аэрофлота" и Uzbekistan Airways в Москву и Новосибирск было доставлено соответственно 541 и 35 человек", - говорится в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" осуществил четыре чартерных рейса из Ташкента в Москву, которыми в общей сложности эвакуировано 1136 россиян.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового типа. В этот же день власти объявили карантин во всех детсадах и учебных заведениях, отменили празднование Навруза и приостановили транспортное сообщение со всеми странами. На воскресенье число зараженных составило 42 человека.

Теги
УзбекистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В России провели более 163 тыс. тестов на коронавирус
Под медицинским наблюдением остаются около 52 тыс. человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС