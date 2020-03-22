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Распространение коронавируса нового типа

Подозрение на коронавирус выявлено у двух жителей Сахалина

Несколько десятков человек, которые контактировали с ними, направлены в инфекционный изолятор

ТАСС, 22 марта. Специалисты выявили два случая подозрения на заражение коронавирусом у жителей Сахалина, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства области.

На Дальнем Востоке подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом в Хабаровском крае и семь в Якутии.

"Два подозрения на коронавирусную инфекцию выявили у жителей Сахалина. В связи с этим в островном регионе организованы дополнительные мероприятия по обнаружению заболевания. В обоих случаях речь идет о предварительных результатах экспресс-тестирования. Тем не менее, министерство здравоохранения Сахалинской области принимает весь комплекс мер по выявлению и нераспространению инфекции", - сообщила пресс-служба.

Окончательные результаты исследования двух сахалинцев станут известны после лабораторной диагностики. Под наблюдение медиков в связи с этим попали сами пациенты, их родственники, коллеги и все, кто мог с ними контактировать. "Все люди из группы контакта с этого дня находятся на двухнедельном карантине. Несколько десятков человек из числа близкого контакта направлены в инфекционный изолятор", - сообщил на заседании оперативного штаба председатель областного правительства Алексей Белик, слова которого процитировала пресс-служба.

Для выявления инфекции на острове открыты мобильные пункты приема анализов в Южно-Сахалинске. Развертывание подобных медпунктов также проводится в Корсакове, Аниве, Холмске и Углегорске. По итогам заседания оперативного штаба принято решение ограничить число участников публичных, общественных мероприятий со 100 до 50 человек. До особого распоряжения рекомендовано приостановить работу фитнес-центров, развлекательных заведений, ночных клубов и кальянных с полуночи 22 марта.

Теги
РоссияСахалинская областьРаспространение коронавируса нового типа
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