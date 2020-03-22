В КБР один из заразившихся коронавирусом находится в тяжелом состоянии

НАЛЬЧИК, 22 марта. /ТАСС/. Один человек в Кабардино-Балкарии, заразившийся коронавирусом, находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в министерстве здравоохранения КБР.

"Состояние у одного из больных тяжелое, но стабильное, вторая пациентка переносит в легкой форме", - сказал представитель регионального Минздрава.

По словам собеседника агентства, в настоящее время 17 человек госпитализированы и тоже проходят обследование, 83 человека находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

В Кабардино-Балкарии два человека были госпитализированы несколько дней назад после возвращения из поездок за границу, написал в субботу на своей странице в Instagram глава республики Казбек Коков. Результаты исследований подтвердили наличие коронавируса в обоих случаях.