{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Авиакомпания Somon Air вывезет россиян из Таджикистана в Москву спецрейсом

Этот же авиаперевозчик эвакуирует на родину граждан Таджикистана

ДУШАНБЕ, 22 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air в воскресенье вывезет граждан России из Таджикистана и эвакуирует на родину граждан Таджикистана. Об этом сообщается в релизе, распространенном пресс-службой авиперевозчика.

"Сегодня авиакомпания Somon Air осуществит специальный рейс из Душанбе в Москву (аэропорт Домодедово) и обратно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москву будут вывезены исключительно граждане России, обратно - таджикские граждане, купившие билеты авиакомпании Somon Air. По данным авиаперевозчика, борт вылетит из Душанбе в 16:00 по местному времени (14:00 мск), из Москвы - в 21:30 (19:30 мск).

В связи с информацией в соцсетях о спекуляции авиабилетами на рейс авиакомпании Somon Air по маршруту Москва - Душанбе на 20 марта авиаперевозчик сообщает, что тариф по маршруту Москва - Душанбе составляет до 30 000 рублей и 42 000 рублей (бизнес и эконом класс соответственно), что в сравнении с другими авиакомпаниями ниже на 15%.

Ранее отмечалось, что в связи с решением Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана все международные рейсы в республике приостановлены с 20 марта, внутренние рейсы осуществляются по графику. Принятое решение связано с предупреждением проникновения и распространения нового коронавируса и обеспечения безопасности граждан Таджикистана. При этом власти страны предпринимают меры для возвращения граждан из-за рубежа, организовав для иностранных граждан спецрейсы в Москву, Дубай, Стамбул.

Теги
ТаджикистанРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Патриарх Кирилл призвал верующих посильно помогать всем нуждающимся в условиях пандемии
Предстоятель РПЦ напомнил о соблюдении правил гигиены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС