Авиакомпания Somon Air вывезет россиян из Таджикистана в Москву спецрейсом

ДУШАНБЕ, 22 марта. /ТАСС/. Национальная авиакомпания Таджикистана Somon Air в воскресенье вывезет граждан России из Таджикистана и эвакуирует на родину граждан Таджикистана. Об этом сообщается в релизе, распространенном пресс-службой авиперевозчика.

"Сегодня авиакомпания Somon Air осуществит специальный рейс из Душанбе в Москву (аэропорт Домодедово) и обратно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москву будут вывезены исключительно граждане России, обратно - таджикские граждане, купившие билеты авиакомпании Somon Air. По данным авиаперевозчика, борт вылетит из Душанбе в 16:00 по местному времени (14:00 мск), из Москвы - в 21:30 (19:30 мск).

В связи с информацией в соцсетях о спекуляции авиабилетами на рейс авиакомпании Somon Air по маршруту Москва - Душанбе на 20 марта авиаперевозчик сообщает, что тариф по маршруту Москва - Душанбе составляет до 30 000 рублей и 42 000 рублей (бизнес и эконом класс соответственно), что в сравнении с другими авиакомпаниями ниже на 15%.

Ранее отмечалось, что в связи с решением Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана все международные рейсы в республике приостановлены с 20 марта, внутренние рейсы осуществляются по графику. Принятое решение связано с предупреждением проникновения и распространения нового коронавируса и обеспечения безопасности граждан Таджикистана. При этом власти страны предпринимают меры для возвращения граждан из-за рубежа, организовав для иностранных граждан спецрейсы в Москву, Дубай, Стамбул.