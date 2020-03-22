В борьбе с коронавирусом жителям Ставрополья помогают психологи

ПЯТИГОРСК, 22 марта. /ТАСС/. Психологи оказывают помощь жителям Ставрополья, которые чрезмерно тревожатся из-за распространения коронавируса по стране и миру. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в министерстве здравоохранения региона.

"Жителям Ставрополья, испытывающим тревогу и стресс из-за ситуации с коронавирусом, помогают психологи. Помощь оказывается круглосуточно, бесплатно, на условиях анонимности", - пояснили в министерстве.

По данным пресс-службы, распространение коронавируса сопровождается массой информационных сообщений, в том числе фейковых, нагнетающих обстановку. "Специалисты уже назвали это явление инфодемией. Это значит, что паника и дезинформация распространяются гораздо быстрее и могут нанести больший вред, чем сам вирус. Такая "информационная атака" способна привести население в состояние депрессии, вызывать панические атаки, заставляет думать о неизбежности плохого завершения ситуации", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что если жители чувствуют психологический дискомфорт, страх, подавленности и безысходность, приступы немотивированной агрессии, готовы поддаться панике, необходимо позвонить на горячую линию "Телефона доверия". Квалифицированные психологи помогут справиться с эмоциями, поддержат и научат "информационной гигиене".