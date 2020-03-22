В Швейцарии за сутки число заразившихся коронавирусом выросло более чем на 900

ЖЕНЕВА, 22 марта. /ТАСС/. Федеральное управление здравоохранения Швейцарии сообщило в воскресенье о 7014 положительных тестах на наличие коронавируса, всего умерли 60 человек. Таким образом, за последние сутки число инфицированных выросло на 901, а число умерших - на четыре.

"Позитивные тесты получены на настоящий момент у 7014 человек, умерли 60 человек", - указывает ведомство.

По данным на субботу, в стране было 6113 заразившихся коронавирусом и 56 случаев с летальным исходом. Первое заболевание было зафиксировано в Швейцарии 25 февраля.