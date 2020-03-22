Туроператоры должны до 24 марта вывезти российских туристов с Кубы

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Посольство Кубы в Москве проинформировало российских туроператоров о необходимости эвакуировать туристов из РФ с территории Кубы до 24 марта в связи с решением закрыть въезд в республику для иностранцев во избежание распространения коронавируса. Об этом в воскресенье сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на письмо советника по туризму посольства Кубы в РФ Хуана Карлоса Эскалоны.

"Правительство Кубы приняло решение о запрете въезда иностранных посетителей на Кубу воздушным и морским транспортом с 24 марта 2020 года, до указанной даты должны быть эвакуированы все туристы, которые в настоящее время отдыхают на Кубе. Пассажиры, которые по ошибке прибудут на Кубу, будут подвергнуты обязательному карантину. Кубинские власти обеспечат все условия для эффективной эвакуации", - цитирует АТОР сообщение советника по туризму посольства Кубы в Москве.

Информацию кубинского посольства ассоциации подтвердили и принимающие компании российских туроператоров. Отмечается, что "Интурист" и ANEX Tour находятся в контакте со своими принимающими сторонами для организации процесса вывоза туристов.

В пятницу власти Кубы приняли решение закрыть въезд в республику для иностранцев по меньшей мере на месяц во избежание распространения коронавируса. Иностранные туристы с 24 марта не смогут высадиться на Кубе, аэропорты для них будут работать только на вылет.

По данным властей страны, на данный момент на ее территории зарегистрирован по меньшей мере 21 случай заражения и один летальный исход. Более 500 человек находятся в изоляции.