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Распространение коронавируса нового типа

Очереди у магазинов, но пустые улицы. Тбилиси привыкает к жизни в режиме ЧП

Введенный из-за коронавируса режим запрещает собираться в закрытом пространстве более чем 10 людям
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© Артём Авакимови/ТАСС

ТБИЛИСИ, 22 марта. /ТАСС/. Длинные очереди у продуктовых магазинов, закрытые вещевые и бытовые рынки, неработающие маршрутные такси и пустые улицы. Такую картину можно увидеть в любом тбилисском районе. Второй день в стране действует режим чрезвычайного положения, запрещающий собираться в закрытом пространстве более чем 10 людям.

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"Мы стоим в очереди. Хотим попасть в супермаркет. Говорят, что больше 10 не впускают", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница Тбилиси Анна, пытавшаяся купить продукты для семьи.

Согласно новым правилам, люди не просто должны стоять в очереди и ждать, пока охрана впустит их в магазин, но и соблюдать дистанцию - находиться на 1-1,5 м дальше впереди стоящего человека. При входе охранник магазина наливает на руки посетителя дезинфицирующую жидкость и только после этого разрешает выбирать продукты. В магазине периодически объявляют, что необходимо соблюдать дистанцию и максимально стараться избегать контактов как с сотрудниками, так и с другими покупателями.

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Любой человек, попавший на воскресную литургию в церковь, мог стать свидетелем необычной картины - верующие стоят на дистанции друг от друга, а те, для которых не хватило места в храме, находятся на улице и слушают проповедь через громкоговоритель. "Нас просят стоять далеко друг от друга и находиться около церкви. Это все делается для вас. Это легко выполнить", - сказал Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй, обращаясь к пастве в тбилисском Кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба.

За несколько дней до введения режима ЧП в стране началась кампания "Останься дома", направленная против массового распространения нового коронавируса. Уже сегодня, выйдя на улицы Тбилиси, можно заметить, что люди воздерживаются от прогулок и предпочитают оставаться дома за исключением крайней необходимости. Значительно сократилось количество автомобилей на улицах, свободно передвигаются такси и автобусы. Работает и метро.

На сегодня в Грузии выявлено 54 случая заражения новым коронавирусом. Три человека вылечились. На карантине находятся более 2,9 тыс. человек, а 291 - под стационарным наблюдением. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в субботу объявила о введении режима чрезвычайного положения до 21 апреля.

Теги
ГрузияЗурабишвили, СаломеРаспространение коронавируса нового типа
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