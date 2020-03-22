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Reuters: в Facebook и Instagram снизят качество видео в Европе

По информации агентства, это будет сделано, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. /ТАСС/. Администрация Facebook и Instagram снизит качество стримингового видео для пользователей в Европе, чтобы уменьшить нагрузку на компьютерные сети. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на представителя соцсетей.

Как отмечается в публикации, решение продиктовано тем, что в европейских странах сейчас многие вынуждены работать из дома из-за распространения коронавируса. "Мы намерены взаимодействовать с партнерами с целью устранения каких-либо ограничений пропускной способности сетей в период их активного применения, одновременно мы обеспечиваем для людей возможность по-прежнему оставаться на связи через приложения и сервисы Facebook", - приводит агентство слова представителя.

В пресс-службе Facebook и Instagram пока не ответили на запрос ТАСС с просьбой подтвердить информацию.

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