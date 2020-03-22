{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Парламент Франции утвердил законопроект о введении чрезвычайного положения

Режим будет введен на два месяца

ПАРИЖ, 22 марта. /ТАСС/. Национальное собрание и Сенат (верхняя и нижняя палата парламента) Франции проголосовали за принятие закона о введении чрезвычайного санитарного положения на фоне эпидемии коронавируса. Документ, по которому велось голосование, опубликован на сайте Нацсобрания.

Официально продление действующих на всей территории страны мер самоизоляции произойдет после вступления закона в силу, когда его подпишет президент Франции и он будет опубликован в официальном вестнике Journal Officiel. Для сохранения режима ЧС на более долгий срок потребуется принимать новый закон.

Документ наделает правительство правом ограничивать общественные свободы, в том числе за счет введения запретов на перемещения. Благодаря этому закону правительство также сможет принимать меры посредством издания специальных декретов без консультаций с парламентом. Они могут касаться финансовой поддержки предприятий, а также переноса второго тура муниципальных выборов, первый тур которых состоялся 15 марта. Ожидается, что решение по дате второго тура, предварительно отодвинутого на июнь, будет принято на заседании кабмина 27 мая.

В итоговом тексте говорится об увеличении штрафов за нарушение режима самоизоляции - если сейчас выход на улицу без уважительной причины и расписки с указанием конечного пункта карается штрафом в €135, то за повторное неповиновение требованиям властей в течение 15 дней после первого планируется взимание €1,5 тыс. Кроме того, четвертая квитанция в течение месяца будет выписана нарушителю на сумму в €3750, а ему самому может быть назначено до 6 месяцев тюрьмы и привлечение к общественным работам.

Число случаев заражения новым коронавирусом по состоянию на вечер 22 марта во Франции составило 16018, количество летальных исходов - 674. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Италию прибыл первый самолет с медпомощью из России
Всего в эту страну прилетят девять самолетов с врачами и современным оборудованием
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС