Узбекистан с 23 марта закрывает все КПП на своей границе

ТАШКЕНТ, 23 марта. /ТАСС/. Власти Узбекистана из-за распространения нового коронавируса COVID-19 с 23 марта закрывают все контрольно-пропускные пункты (КПП) на своей границе. Об этом в воскресенье сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

"С 00:01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперативного штаба.

15 марта в Узбекистане был выявлен первый в республике случай заражения коронавирусом нового типа у гражданки республики - врача высшей категории, прилетевшей в Ташкент из туристической поездки во Францию. В этот же день власти объявили карантин во всех детских садах и образовательных заведениях всех уровней, отменили массовые мероприятия по празднованию Навруза и приостановили транспортное сообщение со всеми странами.

Накануне специальная республиканская комиссия по подготовке программы мер по предотвращению попадания коронавируса на территорию республики приняла решение о прекращении с 22 марта функционирования общественного транспорта, независимо от формы собственности, в том числе метро, автобусов и маршрутных такси. Разрешена лишь работа такси, которые перед выездом на улицы должны быть продезенфицированы в специальном городском центре санитарно-эпидемиологического благополучия.

Власти республики приняли также решение о том, что с 23 марта запрещено появляться в общественных местах Ташкента и областных центров без защитных медицинских масок. Штраф за нарушение этого запрета составляет одну базовую расчетную величину (примерно 23 доллара - прим. ТАСС), при повторном аналогичном нарушении сумма штрафа составит уже 70 долларов.

Всех в отпуска или работа дистанционно

Как также накануне сообщил оперативный штаб при правительстве республики, специальная республиканская комиссия приняла решение, в соответствии с которым с 23 марта все учреждения и предприятия Ташкента должны отправить в отпуска сотрудников "чье отсутствие не критично для деятельности", а деятельность оставшихся сотрудников организовать дистанционно.

В республике также приостановлено функционирование всех театров и кинотеатров, дискотек, дискобаров и других развлекательных заведений, а также предприятий общественного питания, кроме служб доставки питания.

По поручению президента Шавката Мирзиёева МИД республики и национальный авиаперевозчик Uzbekistan Airways уже организовали семь чартерных рейсов, которыми эвакуировали на родину около двух тысяч соотечественников. В ближайшие дни запланировано осуществить еще 19 чартеров из России, Турции и Южной Кореи, где все еще находится большое число граждан республики.

На вечер воскресенья число зараженных составило в Узбекистане 43 человека.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились почти 300 тыс. человек, зафиксировано более 12 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 306 случаев заражения.