Мультфильм "Тролли. Мировой тур" возглавил российский прокат в минувшие выходные

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мультфильм "Тролли. Мировой тур" (Trolls World Tour) стал лидером российского проката, собрав 97,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют предварительные данные портала kinobusiness.com за период с 19 по 22 марта.

Американский анимационный фильм режиссера Уолта Дорна вышел в российский прокат 19 марта. Главные герои картины живут в лесу вместе с другими племенами троллей. Однако в скором времени над лесом нависает угроза в лице королевы Рокс, которая планирует всех уничтожить. Чтобы спасти себя, все тролли должны забыть о давней вражде и объединить усилия.

Второе место по кассовым сборам досталось американскому супергеройскому фильму "Бладшот" (Bloodshot) режиссера Дэйва Уилсона, который вышел в российский прокат 13 марта и собрал за минувшие выходные 43,9 млн рублей. Картина повествует о морском пехотинце, которого воскресили после смерти и превратили в машину для убийств - бессмертного Бладшота, обладающего сверхчеловеческими способностями. Главные роли в фильме сыграли Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл и другие.

На третьем месте - американский криминальный боевик "Джентльмены" (The Gentlemen) режиссера Гая Ричи. Картина вышла в российский прокат 13 февраля и собрала за минувшие четыре дня 21,7 млн рублей. По сюжету талантливый выпускник Оксфордского университета придумал нелегальную схему обогащения за счет использования поместий обедневшей аристократии из Великобритании. Однако желание продать свой бизнес влиятельным американским миллиардерам приводит главного героя к встрече с принципиальными джентльменами. Главные роли в фильме сыграли Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант, Генри Голдинг и другие.