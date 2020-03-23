Трамп: плавучий госпиталь прибудет в Нью-Йорк в связи с коронавирусом через 3-4 недели

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Плавучий госпиталь ВМС США Comfort прибудет в Нью-Йорк для оказания помощи местным медикам в связи с распространением нового коронавируса через 3-4 недели. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.

"Этот корабль придет в течение 3-4 недель", - сказал американский лидер. По его словам, корабль, по всей видимости, встанет в гавани Нью-Йорка.

Другой плавучий госпиталь ВМС США американские власти из-за вспышки коронавируса направили на западное побережье - к Лос-Анджелесу (штат Калифорния). Руководитель Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям Питер Гейнор уточнил, что этот корабль под названием Mercy прибудет к Лос-Анджелесу в течение недели.

"Министерство обороны США получило указание незамедлительно направить его в Лос-Анджелес", - сказал Гейнор.

Питер Гейнор отметил, что в штате Вашингтон сейчас зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в Калифорнии. Вместе с тем он подчеркнул, что в Калифорнии необходимость в наличии данного судна в перспективе будет значительно более острой. По его словам, Mercy позволит снять нагрузку с местных больниц", хотя судно не предназначено для лечения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 19 марта направил письмо президенту США Дональду Трампу. Он попросил направить данное госпитальное судно в порт Лос-Анджелеса. Ньюсом в своем послании привел прогнозы властей штата, согласно которым в Калифорнии в течение восьми недель новым коронавирусом заразятся около 25,5 млн человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 32,7 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 409 человек. Большая часть случаев заражения приходится на штаты Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон.