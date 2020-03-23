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Распространение коронавируса нового типа

За сутки в Китае выявлено 39 ввозных случаев заражения коронавирусом

9 человек умерли

ПЕКИН, 23 марта. /ТАСС/. Число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в Китае за минувшие сутки увеличилось на девять человек, 459 выздоровели, количество заболевших выросло на 39 - все они прибыли из-за рубежа. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

По данным комитета, общее число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 81 093, 3 270 человек скончались, 72 703 вылечены и выписаны из больниц.

Число заразившихся в провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - достигло 67 800 (из них 50 005 в Ухане), 3 153 скончались (2 517 в Ухане), в общей сложности 59 879 выздоровели.

В сообщении комитета указывается, что в тесном контакте с заболевшими в КНР находились почти 689 тыс. человек, из них более 10,7 тыс. до сих пор находятся под медицинским наблюдением.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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