"Ъ": использование мобильных телефонов за рулем начнут фиксировать с помощью камер

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ГИБДД планирует начать применение камер, которые способны распознавать использование водителем мобильного телефона за рулем. Работающий на основе нейросети софт сейчас тестируют, и вскоре его могут установить в столице, сообщила в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на замначальника ГИБДД России Александра Быкова.

"Наши коллеги из управления ГИБДД по Москве рассматривают возможность применения таких приборов в столице, но о массовом их применении речи пока не идет, - пояснил изданию Быков. - Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме".

По данным источника издания, суть технологии заключается в том, что нейросеть с помощью больших данных сможет точно определять, пристегнут ли водитель и держит ли он телефон у уха. В случае фиксации использования мобильного телефона за рулем штрафы будут присылать автовладельцам по почте. При этом если в момент правонарушения за рулем находился не собственник машины, он впоследствии сможет обжаловать штраф и переписать его на водителя.

"Коммерсант" сообщает, что речь идет о новом приборе корпорации "Строй Инвест Проект", который уже испытывали Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и столичное управление ГИБДД. В ЦОДД газете не прокомментировали ситуацию. В компании также отказались от пояснений.

Запрет на пользование телефоном за рулем без устройств hands-free действует в России с 2001 года. С 2013 года за это нарушение предусмотрен штраф 1,5 тыс. рублей.