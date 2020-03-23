Ученые разработают пути рекультивации свалок в районе Кижей и Водлозерского парка

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 марта. /ТАСС/. Международный консорциум с участием группы ученых Карельского научного центра (КарНЦ) РАН и университета Оулу (Финляндия) в ходе российско-финляндского проекта SUPER, направленного на сохранение памятников культурного и природного наследия ЮНЕСКО, разработает рекомендации для рекультивации стихийных свалок, образовавшихся в населенных пунктах в районах музея-заповедника "Кижи", а также Водлозерского национального парка. Об этом ТАСС сообщила в понедельник директор Центра по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества "Север-Центр" Александра Смирнова.

"Мы решили сконцентрироваться на туристических стоянках и стихийных свалках в парке. Полученные данные мы используем для создания рекомендаций по рекультивации этих территорий. Это будут научные доклады, которые мы оформим в схему DPSIR (движущие факторы нагрузки, состояния, воздействия и реакции)", - сказала собеседница агентства.

Схема DPSIR, разработанная Европейским агентством окружающей среды, рекомендована для изучения антропогенной нагрузки. Участники проекта, который распространяется не только на охраняемые территории Карелии, но и две финские - геопарк "Рокуа" в районе Оулу и два парка северо-карельского биосферного заповедника - попытаются определить причинно-следственную связь, а также меры противодействия негативному влиянию человека на природу. Речь идет о характерном для Финляндии заболачивании земель, промышленном влиянии, стихийных свалках и больших туристических потоках, которые добавляют нагрузку на окружающую среду.

В ходе мониторинга ученые, в том числе, взяли пробы почв из-под образовавшихся свалок, и в результате их анализа выявили превышение содержания тяжелых металлов. Хотя нарушения нормативных значений некритичные, специалисты считают, что они все равно могут привести к негативным изменениям уже непосредственно на территории самих памятников природы. Кроме того, мусор портит эстетический вид ландшафтов заповедных территорий.

"Чаще всего мы фиксировали захламленные территории на побережье. Туристы или местные жители, рыбаки выбрасывают бутылки, упаковку... в одном месте мы нашли склад аккумуляторов, что уже серьезно. Как нам сказали, это аккумуляторы с маяков. К деревням свозят старые плиты, пружинистые кровати", - сказала участник проекта, научный сотрудник лаборатории лесного почвоведения Института леса КарНЦ РАН Гульнара Ахметова.

Полученные данные лягут в основу семинаров для жителей населенных пунктов в районе природных памятников. По словам директора "Север-Центра", людям наглядно расскажут о пользе раздельного сбора мусора, а также принципе "ноль отходов", который подразумевает максимальный отказ от одноразовых вещей и возможность полной утилизации продуктов. Такой подход, включающий вторичное использование и компостирование, считает Смирнова, особенно актуален для карельских деревень, где централизованный вывоз мусора сталкивается со сложностями из-за плохих дорог.

Новая инфраструктура

Проект должен помочь и с организацией инфраструктуры для раздельного сбора мусора. Так, в деревнях вокруг острова Кижи планируется создать оборудованные площадки: две - у деревни Ямка и у входной зоны на остров - уже установлены и действуют. Еще одна контейнерная площадка вскоре будет открыта в селе Великая Губа. Водлозерский национальный парк на сегодняшний день завершил работу над помещением для прессировки и хранения отходов, а также до конца года в деревне Куганаволок Пудожскогро района оборудует площадки для контейнеров и компостера.