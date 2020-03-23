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Распространение коронавируса нового типа
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Общее число выздоровевших от коронавируса в России увеличилось до 17 человек

За прошедшие сутки из больницы выписали одну россиянку

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Общее число выписанных по выздоровлению от новой коронавирусной инфекции в России выросло до 17, за последние сутки была выписана одна гражданка России. Об этом в понедельник говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

"За весь период выписано 17 человек, из них 14 граждан России, два гражданина КНР, один гражданин Италии", - говорится в сообщении.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что 16-летняя москвичка выздоровела от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией, и была выписана из инфекционной клинической больницы №1.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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